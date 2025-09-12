Şırnak'ta Küçükler Bölge Şampiyonası Başladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu organizasyonunda Şırnak'ta Küçükler Bölge Şampiyonası, ferdi müsabakalarla başladı.

Şırnak'ta Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara, 13 ilden 26 erkek, 24 kız kulübü katılıyor.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Halit Eroğlu, şampiyonanın kentte yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzde de Türkiye şampiyonaları var. Onlardan birinin de ilimizde yapılmasını istiyoruz. 74 erkek, 64 kız sporcu müsabakalarda mücadele ediyor. Bugün başlayan şampiyona pazar günü sona erecek. Dereceye giren takımlar Türkiye finallerine yükselecek."

Batman'dan gelen sporculardan 10 yaşındaki Medine İrem Türkan da şampiyonaya iyi hazırlandığını belirterek, şampiyonada iyi derece elde etmek istediğini belirtti.

Diyarbakır'dan katılan 9 yaşındaki Onur Demir ise daha önce Türkiye Şampiyonası'nda 12. olduğunu anımsatarak, bu şampiyonada birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi. ???????