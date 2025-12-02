Şırnak'ta Avrupa ve Dünya Şampiyonları Coşkuyla Karşılandı

Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi ve olimpiyat dereceleri bulunan Şırnaklı sporcular için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Avrupa boks şampiyonu Nurselen Yalgettekin, dünya gençler boks şampiyonası 2.'si Pınar Benek, Tokyo Olimpiyatları güreş 3.'sü Sinan Sadak ve Tokyo Olimpiyatları atletizm 4.'sü Murat Saçan memleketleri Şırnak'ta büyük bir coşku ile karşılandı. 'Şehr-i Nuh'a hoş geldiniz' pankartı ile karşılanan milli sporcular, daha sonra Şırnak Valiliğine geçti. - ŞIRNAK