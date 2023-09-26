Şırnak'ın Silopi ilçesinde yeni bir futbol kulübü kuruldu. Kaymakam Cihat Koç, kurulan Silopi Spor Gücü Kulübü'nü ilk antrenmanlarında ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Silopi Gücü Spor'un şehir stadında gerçekleştirdiği ilk antrenmanı Kaymakam Cihat Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve kulüp yöneticileri izledi. Futbolcularla bir araya gelen Kaymakam Cihat Koç hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra takıma her türlü desteği vereceklerini söyledi. Futbolculara centilmenlik konusunda tavsiyelerde bulunan Kaymakam Koç, "Biz hiçbir gencimizi, hiçbir çocuğumuzu daha doğrusu hiçbir vatandaşımızı herhangi bir kişinin ya da kurumun inisiyatifine, insafına bırakmayız. Allah'a çok şükür devletimiz alidir" dedi.

Konuşmanın ardından futbolculara tatlı ikramı yapıldı. Kaymakam Cihat Koç'a forma hediye edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.