Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ın Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat genç futbolculara ev sahipliği yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde bulunan Hilal Stadyumu, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor. Baraj gölü manzaralı olan stat, sosyal medyada da beğeni topluyor. Uluderespor Kulübü takımı, bu sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, gençleri ileriye taşımak amacıyla bu stadı kazandırdıklarını belirtti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Engebeli araziye sahip beldenin Zöle Mahallesi'nde belediyenin girişimiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca geçen yıl yapımına başlanan Hilal Stadyumu haziranda tamamlanarak hizmete alındı.

Hilal Baraj Gölü'ne hakim bir noktada kurulan 300 kişi kapasiteli stat, manzarasıyla sosyal medyada da beğeni topluyor.

Şırnak 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Uluderespor Kulübü takımı, manzarasıyla ilgi gören sahada çalışmalarını sürdürüyor.

"Bütün gençlerimizi burada toplayacağız"

Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, AA muhabirine, bu stadı Uludereli gençler için beldeye kazandırdıklarını söyledi.

"Tek amacımız gençlerimizi ileriye taşıyabilmek. Yıllardır bu bölgede sadece terör vardı, şu an terör yok. Şu an ilçede 350'nin üzerinde genç var. Bütün gençlerimizi burada toplayacağız." diyen Benek, sporcuların yol ve tüm masraflarını üstlendiklerini belirtti.

Herkesin topların baraj gölüne düşeceğini söylediğini ifade eden Benek, bunun için de tedbir aldıklarını anlatarak, barajın çevresine tel örgü ve file çektiklerini söyledi.

"Hedefimiz milli takımına oyuncu göndermek"

Uludere Spor Kulübünün teknik direktörü Bedirhan Yarar, bölgede çok yetenekli oyuncular olduğunu belirterek, "Neden bu bölgeden bir Arda Güler bir Kerem Aktürkoğlu çıkmasın? Hedefimiz milli takıma oyuncu göndermek." dedi.

Futbolculardan 17 yaşındaki Ekrem Yarar, sol kanat oyuncusu olduğunu söyledi. Yarar, "Costa Brava Futbol Turnuvasında gol kralı oldum, İspanya'da oynadım. İspanya'dan sonra Trabzonspor'a transferim gerçekleşti. Cehver başkanımızın bu kulübü kurduğunu duydum ve ben de katılmak istedim. Memleketime destek olmak istedim. Çok iyi oyuncular var, birbirimize güveniyoruz, inşallah adımızı duyuracağız." diye konuştu.

Oyunculardan İsmail Çabuk da Uludere Spor Kulübünün kurulmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İlk senemizi Amatör Ligde dördüncü sırada tamamladık. Bu sene BAL Ligi'ni hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Uludere Futbol Şırnak Spor Spor Güncel Haberler

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Çorum'da dilencilik yapan kadının banka hesabındaki para şaşkına çevirdi

Çorum'da dilencilik yapan kadının banka hesabındaki para şaşkına çevirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title