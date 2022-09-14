Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak haberleri | Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı

Spor Haberleri

Şırnak haberleri | Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı

Şırnak haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ile Cizre Serhatspor arasında Şanlıurfa'da oynanması gereken maç, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ile Cizre Serhatspor arasında Şanlıurfa'da oynanması gereken maç, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamada, Faruk Çelik Spor Kompleksi'nde bugün oynanması planlanan müsabakanın, Cizre Serhatspor'un gelmemesinden dolayı hakem Erhan Kaya tarafından tatil edildiği aktarıldı.

Müsabakada Karbel Karaköprü Belediyespor takımı ile hakemler sahada yerini alırken, konuk ekip Cizre Serhatspor sahaya çıkmadı. Talimatlar gereği İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem Erhan Kaya maçı tatil etti.

Maçla ilgili kararın daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Cizre Serhatspor Kulübü, 11 Eylül Pazar günü maçlara çıkmama kararı alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor

Türkiye Kupası Erhan Kaya Şanlıurfa Karaköprü Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title