Şırnak haberleri | Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı Spor Haberleri Şırnak haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ile Cizre Serhatspor arasında Şanlıurfa'da oynanması gereken maç, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ile Cizre Serhatspor arasında Şanlıurfa'da oynanması gereken maç, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamada, Faruk Çelik Spor Kompleksi'nde bugün oynanması planlanan müsabakanın, Cizre Serhatspor'un gelmemesinden dolayı hakem Erhan Kaya tarafından tatil edildiği aktarıldı. Müsabakada Karbel Karaköprü Belediyespor takımı ile hakemler sahada yerini alırken, konuk ekip Cizre Serhatspor sahaya çıkmadı. Talimatlar gereği İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem Erhan Kaya maçı tatil etti. Maçla ilgili kararın daha sonra açıklanacağı bildirildi. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Cizre Serhatspor Kulübü, 11 Eylül Pazar günü maçlara çıkmama kararı alındığını duyurmuştu. Spor Kaynak: AA / Müslüm Etgü Türkiye Kupası Erhan Kaya Şanlıurfa Karaköprü Spor Haberler

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