Sırbistan'da Milli Para Atıcımız Çağrı Yılmaz Altın, Murat Oğuz Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli para atıcı Çağrı Yılmaz altın madalya kazanırken, Murat Oğuz bronz madalya elde etti. Türkiye, organizasyondaki 6. madalyasını aldı.

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli para atıcı Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda, erkekler 25 metre tabanca (P3) SH1 kategorisinde yarışan Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyondaki 6. madalyasını aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi

Saz kursunda mide bulandıran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eljif Elmas yuvaya geri döndü

Elif Elmas yuvaya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.