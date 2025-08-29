Sırbistan'da Milli Para Atıcımız Çağrı Yılmaz Altın, Murat Oğuz Bronz Madalya Kazandı

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli para atıcı Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda, erkekler 25 metre tabanca (P3) SH1 kategorisinde yarışan Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyondaki 6. madalyasını aldı.