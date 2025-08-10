Sipay Bodrum FK ve Pendikspor Berabere Kaldı

Sipay Bodrum FK ve Pendikspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Ali Habeşoğlu ve Wilks'tan geldi.

?Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter

Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 79 Celal Dumanlı), Brazao (Dk. 87 Ege Bilsel), Dimitrov (Dk. 67 Seferi), Ali Habeşoğlu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 67 Musah Muhammed)

Pendikspor : Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 87 Berkay Sülüngöz), Sequeira, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 78 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 59 Thuram), Harris (Dk. 87 Görkem Bitin), Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 59 Bekir Karadeniz)

Goller: Dk. 36 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Dk. 44 Wilks ( Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 21 Cenk Şen, Dk. 35 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 38 Emre Koyuncu, Dk. 63 Kitsiou, Dk. 70 Mesut Özdemir ( Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
