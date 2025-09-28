Haberler

Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yi 4-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yi 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sezgin Çınar, Serdar Osman Akarsu

Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum (Dk. 54 Lindseth), Toure, Cissokho (Dk. 24 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 68 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul, Burak Süleyman (Dk. 68 Osman Kahraman), Diony

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 84 Furkan Apaydın), Musah Muhammed, Brazao (Dk. 78 Dimitrov), Fredy (Dk. 89 Emirhan Arkutçu), Ahmet Aslan (Dk. 78 Yusuf Sertkaya), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 11 Bartu Göçmen (kendi kalesine), Dk. 47 ve 82 Celal Dumanlı, Dk. 51 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 21 Brazao, Dk. 29 Ahmet Aslan, Dk. 64 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 80 Toure (Manisa FK)

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
