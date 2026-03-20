Sipay Bodrum FK, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

1'inci Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

1'inci Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek için sahaya çıkacak. Son iki maçından galibiyetle ayrılarak moral depolayan yeşil-beyazlılar, play-off hattındaki iddiasını korumak adına puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bayrama mutlu girmek istiyoruz. Son iki maçta başlayan bu galibiyet serisi bayramda da devam edecek. Zaten taraftara bir borcumuz vardı, içeride maalesef mağlubiyet almıştık. Bu son galibiyetle bizi affetmişlerdir. Bundan sonraki ilk maçta seyircimizi de tribünlere bekliyoruz. İstanbulspor maçı zor olacak. Ligin bütün maçları zor, görüyorsunuz herkes herkesten puan alabiliyor. Süre azaldıkça maçlar daha da zorlaştı. Önümüzde 7 maç var. Daha sonra play-off süreci olacak. O yüzden biz çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.

'İLK İKİ ŞANSIMIZ ÇOK ZOR'

Bayram ve milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Sefer Yılmaz, "Bizim üç günlük iznimiz olacak, herkes o üç günlük iznini mutlu bir şekilde geçirir. Zaten bayram ve milli maç sonrası dönüşünde de artık gerçek mücadele başlayacak. Süre azaldı, ilk iki şansımız artık çok zor ama inşallah bu takım hedefi olan şampiyonluğa play-off'tan da olsa ulaşmak için elinden geleni yapacak" açıklamasında bulundu.

BERŞAN YAVUZAY: HER ŞEY YOLUNDA

Takımın genç yeteneklerinden Berşan Yavuzay ise her maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Berşan, "Gerçekten önümüzdeki her maç önemli. Şu an hiçbir şey belli değil, o yüzden bu önümüzdeki İstanbulspor maçını kazanmak için gideceğiz. Her maç olduğu gibi bu maçta da çok ciddiyiz. Çalışmalarımız sürüyor, devam ediyor, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
