Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 4-0 kazandı. Gollerin Ahmet Aslan, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar ve Seferi tarafından atıldığı maçta, Arca Çorum FK'dan Kerem Kalafat kırmızı kart gördü.

?Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Cenk Şen, Brazao (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Yusuf Sertkaya (Dk. 80 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Dimitrov (Dk. 80 Ali Habeşoğlu), Seferi (Dk. 90 Omar Imeri)

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Dk. 76 Cemali Sertel), Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Semih Akyıldız), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Samudio), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Eze

Goller: Dk. 17 Ahmet Aslan, Dk. 26 Fredy, Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 87 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 22 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ferhat Yazgan, Dk. 45+3 Caner Osmanpaşa, Dk. 61 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 38 Furkan Apaydın, Dk. 45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
