Sinop'ta Yelkenci Yetiştirme Programı Lisans Töreni

Sinop'ta düzenlenen yelkenci yetiştirme programında sporcu lisansı almaya hak kazanan öğrenciler, düzenlenen törenle lisans sahibi oldu. Sinop Karadeniz Yelken Kulübü ve Sinop Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme projesi kapsamında 2022 yılında lisans almaya hak kazanan sporcular için lisans töreni gerçekleştirildi.

Sinop'ta düzenlenen yelkenci yetiştirme programında sporcu lisansı almaya hak kazanan öğrenciler, düzenlenen törenle lisans sahibi oldu.

Sinop Karadeniz Yelken Kulübü ve Sinop Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme projesi kapsamında 2022 yılında lisans almaya hak kazanan sporcular için lisans töreni gerçekleştirildi.

Kulüp bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kulüp Başkanı Ebru Batmaz, "Potansiyel sporcu olabilecek çocukları okullardan toplayıp yazın bir eğitim verip onlarla beraber uzun süreler spor yapmayı amaçlıyoruz. Bu sene çok güzel oldu. 80 çocukla başladık, 32 tane sporcumuz lisans almaya hak kazandı. Bugünkü törende de onları göreceğiz. Çok mutluyuz" dedi.

Törende, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Belediyesi Başkan Vekili Aysun Özsönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, sporcuları tebrik ederek, lisanslarını takdim etti.

Tören sonrası belediye bandosu eşliğinde şeref yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde sona erdi. - SİNOP