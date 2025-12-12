Sinop'ta lisanslı sporcu sayısı yüzde 52 arttı

Sinop'ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları değerlendirme ve istişare toplantısı, Vali Dr. Mustafa Özarslan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Özarslan, okul sporlarında lisanslı sporcu sayısının bir yılda yüzde 52 artarak 6 bin 152'ye ulaştığını açıkladı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda; okullardaki toplam lisanslı sporcu sayıları, branş bazında sporcu dağılımları, okul sporlarına katılan okul sayıları, fiziki spor altyapısı eksikleri, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca başarıyı artırmaya yönelik kriterler ve okul sporlarına katılım oranının yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Özarslan toplantıda yaptığı açıklamada, 2023-2024 döneminde il genelindeki lisanslı sporcu sayısının, 2024-2025 döneminde yüzde 52,28 artarak 6 bin 152'ye yükseldiğini belirtti. Bu artış oranıyla Sinop'un, 81 il arasında 7'nci sırada yer aldığını ifade etti. 2024-2025 döneminde okul sporlarına katılan toplam lisanslı öğrenci oranının yüzde 20,21 olduğunu aktaran Özarslan, Sinop'un bu oranla 81 il arasında 32'nci sırada bulunduğunu söyledi.

Açıklamasında çocukların spora erişiminin arttığını vurgulayan Vali Özarslan, "Kaymakamlarımız ve paydaş kurumlarımızla birlikte evlatlarımızı spora yönlendirmeye; onları hem fiziksel hem de sosyal olarak desteklemeye devam edeceğiz. Okullarımızdaki 111 beden eğitimi öğretmenimize ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzdeki 43 antrenörümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP