Sinop'ta ANALİG Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası başladı.

Daylı köyü mevkisindeki kara yolu üzerinde 17 ilden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ın start vermesiyle başladı.

İki gün sürecek şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 2 bin 500 metre, kadınlarda 1250 metre serbest teknik uzun mesafe yarışları yapılıyor. İkinci gün ise hız, kondisyon ve dayanıklılık 400-800 metre yarışları gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, şampiyonaya 17 ilden 150 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporculara başarılar dileyen Erdem, "Erkekler 2 bin 500, kızlar 1250 metre uzun koşular yapacak. Yarın 400 ve 800 metre kondisyon, güç ve şova dayalı koşular yapılacak. Tüm halkımızı bu güzel organizasyona davet ediyorum." diye konuştu.