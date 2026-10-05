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Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kortej ve çelenk töreniyle açıldı

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Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kortej ve çelenk töreniyle açıldı
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Sinop'ta 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni düzenlendi. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında il genelinde çeşitli sportif faaliyetler ve müsabakalar yapılacak.

Sinop'ta 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, saat 15.30'da Eski Cezaevi önünden başlayan yürüyüş, bando eşliğinde Sinop Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, amatör sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Amatör spor ; yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet değil, aynı zamanda disiplinin, azmin, dayanışmanın, kardeşliğin ve centilmenlik anlayışının hayat bulduğu önemli bir eğitim alanıdır. Spor, gençlerimize kazanmayı olduğu kadar kaybetmeyi de kabullenmeyi, mücadele etmeyi, takım ruhunu ve rakibe saygı duymayı öğretir" dedi.

Sporun toplumun tüm kesimlerine yayılması için çalıştıklarını belirten Kalyon, "Bizler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun tabana yayılmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlarda sporla tanışmasını ve her vatandaşımızın spor yapma imkanlarına erişmesini son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilimiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Gençlerin enerjilerini sporla buluşturmanın önemini vurgulayan Kalyon, "Özellikle gençlerimizin enerjilerini sporla buluşturmanın; sağlıklı, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Çünkü sporun olduğu yerde umut, birlik, beraberlik ve kardeşlik vardır" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Haftası kapsamında il genelinde çeşitli sportif faaliyetler ve müsabakalar düzenlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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