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Sinop haberleri | Bursaspor, Boyabat 1868 maçı hazırlıklarına başladı

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Sinop haberleri | Bursaspor, Boyabat 1868 maçı hazırlıklarına başladı

Edinilen Sinop gelişmesine göre Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynayacağı Boyabat 1868 maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynayacağı Boyabat 1868 maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda Karacabey'de Boyabat 1868 ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Amed SF maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası İbrahim Yazıcı Karacabey Bursaspor Spor Haberler

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