Sinop haberi | Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 Boyabat 1868 Spor: 1 Spor Haberleri Sinop haberleri: Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Boyabat 1868'i konuk etti. Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Boyabat 1868'i konuk etti. Timsah Park'taki zemin çalışmaları sebebiyle Karacabey'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı takım böylece kupaya veda etti. Stat: Karacabey M. Fehmi Gerçeker Hakemler: Erdem Temel xx, Uğur Erdoğan xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx Bursaspor : Talha Yakın xx, Bilal Güney xx, Ömer Taran Görgüç xx, Deniz Drik Knibbe xx, İbrahim Efe Erbak xx, Emir Kayacık xx, Samet Bozkurt xx, Tuğhan Yıldız xx (Eren Karaman dk. 67 xx), Abdullah Eren Türkay xx (Kerem Dede dk. 63 xx), Melih Sağlam xx (Emre Tepegöz dk. 78 xx), Baran Karagöz xx Yedekler: Deniz Aydın, Alper Atış, Enes Gökhan, Enes Öztürk, Seçkin Batuhan Fırıncı Teknik Direktör: Tahsin Tam Boyabat 1868 Spor: Servet Gaburga xxx, Burak Gençbay xx, Oğuzhan Baykal xx (Abdul Samet Demirel 85 ?), Tolga Değirmenci xx (Gökhan Akıllı dk. 85 ?), Enes Bahadır Bayram xx, Ramazan Okatan xx, Berat Han xxx, Ufuk Boncukçu xx, Mikail Usta xx, Sinan Uzun xxx (Ekrem Gökçe dk. 81 ?), Cabbar Çelik xx Yedekler: Mustafa Arslan, Ömer Sunar, Mehmet Eren Ünal, Barış Emirhan Doğan, Mehmet Gedik, Yiğitcan Eyüpoğlu, Emre Akkaş Teknik Direktör: Tarhan Akbay Gol: Sinan Uzun (dk. 14) (Boyabat 1868 Spor) Kırmızı kart: Talha Yakın (dk. 90+6) (Bursaspor) Sarı kartlar: Melih Sağlam (Bursaspor), Servet Gaburga (Boyabat 1868 Spor) - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Oğuz Yılmaz Karacabey Bursaspor Spor Haberler

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