Sınırları zorluyorlar! Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklif ortaya çıktı

Yıldız futbolcu Arda Güler için Türkiye'ye gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. İspanyol devi, Arda Güler'i transfer ederek 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Barcelona'nın radarına girmiş durumda. Genç yetenek için Türkiye'ye gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. İspanyol devi, Arda Güler'i kadrosuna katarak 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi.

BONSERVİSİN 2'YE BÖLÜNMESİNİ İSTEDİ

BarçaTimes'ta yer alan habere göre, İstanbul'a gelen Deco, Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifini sundu. Finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödemeyi teklif ederek Arda'nın 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi.

FENERBAHÇE HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Sarı-lacivertliler, Barcelona'nın bu teklifine henüz cevap vermedi. Fenerbahçe, Arda ile yapılacak 3. zirvenin ardından Barça'ya geri dönüş yapacak.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.