Dünya Kupası'nda sakatlanan Galatasaraylı Singo'dan iyi haber

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo'nun kısa sürede sahalara döneceği açıklandı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kontrollerin sonuçları olumlu ve rahatlatıcı nitelikteydi. Milli takım sağlık ekibine göre Singo birkaç gün dinlenecek ve tedavi sürecine özen gösterecek." denildi.

Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta sakatlanan Singo, 82. dakikada yerini Guela Doue'ye bırakmıştı.