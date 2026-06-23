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Dünya Kupası'nda sakatlanan Galatasaraylı Singo'dan iyi haber

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya-Fildişi Sahili maçında sakatlanan Galatasaraylı Wilfried Singo'nun durumunun ciddi olmadığı ve birkaç gün dinlenmenin ardından sahalara döneceği açıklandı.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo'nun kısa sürede sahalara döneceği açıklandı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kontrollerin sonuçları olumlu ve rahatlatıcı nitelikteydi. Milli takım sağlık ekibine göre Singo birkaç gün dinlenecek ve tedavi sürecine özen gösterecek." denildi.

Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta sakatlanan Singo, 82. dakikada yerini Guela Doue'ye bırakmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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