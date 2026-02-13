Haberler

Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, maçı 5-1 kazandı. Sakatlık sürecini atlatan Wilfried Singo, maç sonu yaptığı açıklamada fiziksel durumunun iyi olduğunu, takıma uyum sağladığını ve Juventus'a iyi hazırlanacaklarını belirtti.

  • Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldıktan sonra Eyüpspor karşılaşmasında 32 dakika süre aldı.
  • Wilfried Singo, fiziksel açıdan iyi olduğunu ve takıma uyum sağladığını belirtti.
  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1'lik skorla yendi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı.

SINGO'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo, sonradan oyuna dahil olduğu Eyüpspor karşılaşmasında 32 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, Eyüpspor maçı sonunda sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

''FİZİKSEL AÇIDAN İYİYİM''

İyi hissettiğini dile getiren Singo, "Çok iyi hissediyorum, özellikle fiziksel açıdan. Takıma uyum sağlıyorum, oyuna adapte oluyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve her şey iyi gidiyor. İyi hazırlandım, sakatlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen muhteşem bir ekip vardı. Juventus'a iyi hazırlanacağız.'' dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500

