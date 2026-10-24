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Sinem Kökten, İspanya'da 5-4'lük finalle 4. Avrupa şampiyonluğunu kazandı

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Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'nın Gandia kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 10 top disiplininde altın madalya kazandı. Finalde İspanyol Lopez Silvia-Fibla'yı 5-4 yenen Kökten, bu sonuçla 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 10 top disiplininde altın madalya kazandı.

Gandia kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçında İspanyol Lopez Silvia-Fibla ile karşılaşan Sinem Kökten, karşılaşmayı 5-4 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu, bu sonuçla kariyerindeki 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Sinem Kökten, ilk Avrupa şampiyonluğunu 2024'te Antalya'da düzenlenen organizasyonda 9 top disiplininde kazandı. Sinem, 2025'te Hollanda'da düzenlenen organizasyonda ise 10 top disiplininde ikinci, 9 top disiplininde üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA
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