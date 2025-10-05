Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu Oldu

MİLLİ bilardocu Sinem Kökten, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası finalinde Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Kökten, final müsabakasında mücadele etti. Kadınlar 10 Top finalinde Sinem Kökten, Almanya'dan Yvonne Ullmann-Hybler karşısında önemli bir geri dönüşe imza attı. 4-0 geride olduğu mücadeleyi iyi bir oyunla çeviren Kökten, rakibini 5-4 mağlup ederek 2'nci kez Avrupa Şampiyonu oldu.