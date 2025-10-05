Haberler

Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu Oldu

Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli bilardocu Sinem Kökten, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası finalinde 4-0 geriden gelerek Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazandı.

MİLLİ bilardocu Sinem Kökten, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası finalinde Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Kökten, final müsabakasında mücadele etti. Kadınlar 10 Top finalinde Sinem Kökten, Almanya'dan Yvonne Ullmann-Hybler karşısında önemli bir geri dönüşe imza attı. 4-0 geride olduğu mücadeleyi iyi bir oyunla çeviren Kökten, rakibini 5-4 mağlup ederek 2'nci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Sipariş yağıyor
Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava

Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava! Çay, çorba ve daha fazlası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.