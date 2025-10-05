Haberler

Sinem Kökten, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonu Oldu

Milli sporcu Sinem Kökten, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar 10 top kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Assen kentinde düzenlenen organizasyonda Sinem Kökten, kadınlar 10 top finalinde Alman rakibi Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

