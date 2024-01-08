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Sindelhöyük Yıldızspor, Buğdaylıspor'u 5-3 mağlup etti

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Sindelhöyük Yıldızspor, rakibi Buğdaylıspor'u 5-3 mağlup etti.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Sindelhöyük Yıldızspor, rakibi Buğdaylıspor'u 5-3 mağlup etti.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: İbrahim İmrağ, Mustafa Kalaycı, Bekir Kalkanlı

Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Enes Yıldız (Durdu Eren Özgül dk.63), Hasan Sümer (Naci Ceyhan dk.75), Ahmet Arsoy (Kaan Çakır dk.46), Ferhat Sönmez (Mustafa Kerem Demirel dk.17), Hafız Türkmen, Mustafa Ünlüleblebici, Muhammed Tolga, Mehmet Dikmen, Yusuf Ay (Abdullah Akut dk.63), Serhat Özdemir

Sindelhöyük Yıldızspor: Raşit Yılmaz, İsa Erdem Uzun, Emrah Kaplangiray, Sehm Kılıç, Önder Şen, Enes Seyis, Koray Aktaş, Mehmet Çavuş, Süleyman Somuncu, Enes Çobanlı, Hüseyin Talha

Goller: Muhammed Tolga (dk.28, 80 ve 86) (Buğdaylıspor), Emrah Kaplangiray (dk.8, 15) Koray Aktaş (dk.54, 90+3), Süleyman Somuncu (dk.55) (Sindelhöyük Yıldızspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kalaycı Kayseri Şeker Sindelhöyük Erkilet Futbol Spor Güncel Haberler

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