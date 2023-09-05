Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocuklarla top oynadı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sokak ziyaretlerinde maç yapan çocuklarla top oynadı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Esnafla ve vatandaşla bir araya gelen Ercan, bu kez cami kütüphanesinde emeklilerle ve parklarda piknik yapan vatandaşlarla sohbet ederek, maç yapan çocuklarla top oynadı. Mustafa Kemal Mahallesi, Selçuklu Mahallesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesi başta olmak üzere mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Ercan'a en çok ilgi çocuklardan geldi. Nene Hatun Parkı'nda piknik yapan vatandaşlara selam vermeden geçmeyen Başkan Ercan, parkta top oynayan çocukların isteğini kırmadı. Etrafını saran küçüklere bazı oyun taktikleri de veren Başkan Ercan, onlarla maç yaptı.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Başkan Ercan, akşam saatlerinde ise esnaf ziyaretinde bulundu. Dondurmacıları gezen Başkan Ercan, burada da vatandaşların davetiyle masalarına oturarak, onlarla hasbihal etti. - ANKARA