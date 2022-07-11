Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor'da Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı. Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı. Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, kadrosunu Sinan Kurumuş ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu. Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş, çıktığı 17 maçta 10 gollük katkı sağlamıştı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Spor Sinan Kurumuş Sakaryaspor Spor Haberler

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