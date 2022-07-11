Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı.
Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, kadrosunu Sinan Kurumuş ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu. Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş, çıktığı 17 maçta 10 gollük katkı sağlamıştı. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı / Spor