Sinan Kaloğlu: "Amacımız play-off'lardan Süper Lig'e çıkmak"

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 1-1 sona eren Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, play-off'lardan Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Kaloğlu, "Çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Sahada doğru durdular, doğru oynadılar. Bazı oyuncularımızdan yoksun çıkmıştık. Bizim için perşembe günü oynayacağımız play-off karşılaşması daha önemli ama hiçbir spekülasyona mahal vermeden rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Bunun amacı söylentilerin önüne geçmekti. Elimizden gelen en iyisini yaptık, o yüzden oyuncularımla gurur duydum çünkü çok iyi mücadele etti. Zaman zaman iyi fırsatlar yakaladılar geçiş anlamında ama o son final paslarını tam yapamadık; yapsaydık belki maç farklı da olabilirdi. Esenler Eroksporlu kardeşlerimi de tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler, iyi bir sezon geçirdiler. Son haftaya kadar geldiler ama çok onlar için de anlamlı bir karşılaşmaydı ama iyi mücadele gösterdiler, biz de iyi bir mücadele gösterdik. Bizim amacımız play-off'lardan Süper Lig'e çıkmak. Muhtemel rakibimiz zaten finalde Esenler Erokspor oldu. Aslında bu bir test maçı gibi bir şey de olmuş oldu maçın sonucunda baktığımızda. O yüzden öncelikle perşembe günü play-off'un ilk turunda rakibimiz olan Bodrum FK'yı deplasmanda eleyip yarı finale, sonra da inşallah Esenler Erok'la final oynayıp oradan da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Şampiyon olan Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetleri tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Küme düşen takımları da umarım daha güçlü bir şekilde bu lige tekrardan geri gelirler. Acısıyla tatlısıyla bir sezonu bitirdik. Çok zevkliydi, çok mücadeleciydi. Çok emek var, herkesin emeği var. Zaman zaman üzüldük, zaman zaman kızdık ama sonucunda bu sezonu bitirdik. Bence çok zevkli bir sezon oldu, çok çekişmeli bir sezon oldu. Artık biz yolumuza play-off'larda devam ediyoruz. Umarım üçüncü şampiyon olan takım da biz oluruz. Çalışmalarımız inşallah bu yönde devam edecek" diye konuştu.

Sezon başında Amed Sportif Faaliyetleri de çalıştırdığının hatırlatılması üzerine Sinan Kaloğlu, "Biz orada iyi bir sezon geçirdik. 16 maçta 34 puan kazandık. Onları da tebrik ediyorum, sonuçta bizim de büyük bir emeğimiz var. Bizim tek düşüncemiz Pendikspor'la şu anda Süper Lig'e çıkmak. Dediğim gibi her maç zor, kolay bir yer değil ama ben artık o defteri geride bıraktım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

