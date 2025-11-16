Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan programda Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizine dair açıklamalarda bulundu.

"TARİHİN EN YÜKSEK MAAŞI"

Rafa Silva ile yaşanan kriz hakkında konuşan Sinan Engin, "Buradaki konu ne Sergen, ne Serdar Adalı konusu değil. Buradaki konu Beşiktaş konusu. Bu futbolcu Sergen'in ve Serdar Adalı'nın takımında oynamıyor. Büyük Beşiktaş kulübünde oynuyor ve maaşlı bir profesyonel. Türkiye Ligi'nde hemen hemen deyim yerindeyse Beşiktaş tarihinin de en yüksek maaşını alıyor." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I KÜÇÜMSÜYOR, SEN KİMSİN!"

Sözlerine devam eden Sinan Engin, "Daha önce Galatasaray'a teklif ettiler bu çocuğu. Okan Buruk orada açıkladı, 30 küsur milyon dolar 3 senelik denildi. Ama Okan dedi ki Mertens falan var, Rafa'ya gerek yok. Rafa Silva Beşiktaş'ı küçümsüyor. Beşiktaş benim ideallerimin takımı değil diyor, proje falan diyor. Sen kimsin Rafa!'' ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİK BİR KAFADA"

Rafa Silva ile ilgili yorumlarına devam eden Engin, "Rafa Silva, Sergen'e takık belli. Şimdi yorumcuyken Sergen onu eleştirmiş diye o kenara koymuş. Şimdi değişik bir kafada bir çocuk. Ben bu konuları çok önceden biliyorum. Ben futbolu bırakacağım diyor. Daha önce oynamak istemediğini falan bunları hep beyan etmiş. Rafa Silva 28 yaşında milli takımı bırakmış. Değişik bir kafada." sözlerini sarf etti.