Sinan Engin Okan Buruk'tan yediği fırçayı anlattı

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da Okan Buruk ile yorumcu Sinan Engin arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"BİR GÜN BENİ GÖRDÜ VE BANA KIZDI"

Okan Buruk ile yaptığı konuşmayı açıklayan Sinan Engin, "Ben zaman zaman Okan Buruk'u eleştiriyordum bir gün beni gördü ve bana kızdı. Ciddi bir şekilde hem de. Eleştirdiğimiz zaman alınmayacaksınız. Başarılı olabilirsiniz, biz sizi eleştiriyoruz ki siz daha iyi olasınız. O yüzden ben de Okan'la ilgili yorumlarımda biraz daha dikkat edeceğim. Kendisini severim, saygı duyarım ama bu takımda Osimhen diye bir futbolcu olmasaydı ve Fenerbahçe'ye gitseydi hayatta şampiyon olamazdı. Şansı yaver gitti. Allah ona böyle bir fırsat getirdi. Umarım önümüzdeki sezon Avrupa'da daha başarılı olur ve biz onu hiç eleştirmeyiz" ifadelerini kullandı.

"NAPOLİ İSTEMİYOR"

Osimhen transferinin sona geldiğini belirten Sinan Engin, "Benim aldığım duyum Galatasaray öyle ya da böyle Osimhen'i bitirecek. Hatta o aşamaya gelmişler. Zaten Napoli kendisini takımda tutmak istemiyor. Oradaki hocası Antonio Conte ilk sezonunda şampiyonluğa yakın. Lukaku ile sistem bulmuşlar. Osimhen'i düşünmüyorlar. O yüzden gideceği kesin olacağı için görüşmeler de kolay olur. Evet Osimhen Galatasaray adına bulunmaz hint kumaşı ama Napoli için öyle değil. Yeni hocası istemedi ve İtalya Ligi'nde şampiyon olacak şimdi. Başkan tabii ki de kadroyu hocasına göre yapacak. Ben bir futbolsever olarak Osimhen Türkiye'de kalsın isterim" sözlerini sarf etti.