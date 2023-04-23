Sinan Engin'in şampiyonluk kehanetini duyan sunucunun gözleri fal taşı gibi açıldı! Verdiği orana inanamadı

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Fenerbahçe için çarpıcı ifadeler kullanan Engin, "Ben iddia ediyorum Fenerbahçe sezon sonuna kadar bütün maçlarını kazansın şampiyon olma ihtimali yüzde 51." dedi. Programın sunucusu muhabir Devrim Zengi ise Engin'in "Yüzde 51" oranını vermesi karşısında oldukça şaşırdı.

Süper Lig'de makas daralırken şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın ciddi bir avantajı var. Puan cetvelindeki son durumu değerlendiren Sinan Engin'in Fenerbahçe için yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

"SEN SERİ YAPABİLİYOR MUSUN FENERBAHÇE?"

Galatasaray'ın takılması durumunda şampiyonluk yarışının alevleneceğini belirten Engin, "Galatasaray'ın 2 maç kaybetmesine bakar bu iş. Ama sen kazanabiliyor musun? Sen seri yapabiliyor musun Fenerbahçe?" dedi.

"ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YÜZDE 51"

Fenerbahçe için şampiyonluk oranı veren Sinan Engin, "Ben iddia ediyorum Fenerbahçe sezon sonuna kadar bütün maçlarını kazansın şampiyon olma ihtimali yüzde 51." ifadelerini kullandı.