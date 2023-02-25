Sinan Engin'den deprem profesörlerine veryansın: Yeter artık, panikatak olduk

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, deprem felaketinin ardından yer bilimci profesörlerin başta İstanbul olmak üzere deprem beklenilen illerle ilgili yaptığı açıklamaların vatandaşların psikolojisini bozduğunu söyleyip, sert açıklamalar yaptı. Engin, "Tamam, yeter artık. Saygı duyuyoruz ama yeter artık, korkutmayın" dedi.

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Spor Toto Süper Lig yeniden başladı. Erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Beyaz TV'de yorumlarda bulunan Sinan Engin, yer bilimci profesörlere sert çıktı.

"BU KADAR KORKUTMAYIN İNSANLARI"

Vatandaşların korkmaya başladığını söyleyen Engin, "Bizim deprem hocalarımız, profesörlerimize bakıyorum. İnsanları panik atak hale getirdiniz. Tamam kardeşim İstanbul'da deprem olacak. Tamam yeter ya! İnsanları bu kadar korkutmayın. Her gün her gün açıklamalar. Saygı duyuyoruz tamam ama yeter!" ifadelerini kullandı.

"BU GENÇLİK HER ŞEYİ ÇEKTİ"

En çok gençlerin etkilendiğini ifade eden Sinan Engin, "99 depremi, yangınlar, seller, pandemi, döndü bir deprem daha. Döndü darbe gördü. Z Kuşağı, gençler gençliğini yaşayamadı. Bu çocuklar Avcılar'da, Küçükçekmece'de, Silivri'de kalıyor. Bunlar burada öğrenci. Bu bölgede deprem olursa ölecekler. Yeter artık bir ayarı var" sözlerini sarf etti.

"GARİBAN NE YAPSIN!"

Sinan Engin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün televizyona çıkıp yok İstanbul'da ilçe yok olacak, bu ilçe yok olacak. Abi insanlar ne yapsın? Evlerini nasıl terk etsin? Gariban insan ne yapsın? Bilime saygımız var. Ancak eli kulağında ne demek? Yaşlı insanlar var. Korkutmayın insanları."

DESTEK VEREN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Sinan Engin'in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Engin'e hak verenler kadar tepki gösteren de oldu.