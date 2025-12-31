Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın canlı yayındaki açıklaması futbol gündemine oturdu. Burhan, bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

CANLI YAYINDA BAHİS SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

TV 100'de konuşan Burhan, devam eden bahis soruşturmasına ilişkin çok önemli bir gelişme daha yaşanacağını ileri sürdü.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN İSMİ GEÇECEK"

Sinan Burhan, programda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde çok önemli bir teknik direktörün ismi bu bahis soruşturmasında geçecek. Çok önemli bir teknik direktör!" ifadelerini kullandı. Burhan'ın sözleri sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, iddianın kimi işaret ettiği merak konusu oldu.

GÖZLER SORUŞTURMADAKİ YENİ GELİŞMELERDE

Sinan Burhan'ın açıklamasının ardından, soruşturmada yeni dalga operasyon ya da yeni isimlerin gündeme gelme ihtimali tartışılmaya başlandı. Futbol kamuoyu, soruşturma sürecinde yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.