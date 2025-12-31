Haberler

Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın canlı yayındaki açıklaması futbol gündemine oturdu. Burhan, bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunarak, "Önümüzdeki günlerde çok önemli bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek" dedi. Burhan'ın o sözleri sonrası özellikle sosyal medyada "Kim bu teknik adam?" şeklinde sorular dolaşmaya başladı.

  • Sinan Burhan, bahis soruşturmasında çok önemli bir teknik direktörün isminin geçeceğini iddia etti.
  • Burhan'ın iddiası, soruşturmada yeni gelişmeler yaşanacağına işaret ediyor.

CANLI YAYINDA BAHİS SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

TV 100'de konuşan Burhan, devam eden bahis soruşturmasına ilişkin çok önemli bir gelişme daha yaşanacağını ileri sürdü.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN İSMİ GEÇECEK"

Sinan Burhan, programda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde çok önemli bir teknik direktörün ismi bu bahis soruşturmasında geçecek. Çok önemli bir teknik direktör!" ifadelerini kullandı. Burhan'ın sözleri sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, iddianın kimi işaret ettiği merak konusu oldu.

GÖZLER SORUŞTURMADAKİ YENİ GELİŞMELERDE

Sinan Burhan'ın açıklamasının ardından, soruşturmada yeni dalga operasyon ya da yeni isimlerin gündeme gelme ihtimali tartışılmaya başlandı. Futbol kamuoyu, soruşturma sürecinde yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYok canım:

Bence arda , emre yada Okan dır. Babaları fatoş da olabilir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Morinho.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat Töre:

BU ADAM KİMDİR SAVCILARLA ORTAKMI ÇALIŞIYOR KİMİN CEZAEVİNE GİRİP ÇIKACAĞINA ÖNCEDEN KARAR VEREBİLİYOR BİR C.SAVCISI BUNU ARASTIRSIN İNMİDİR CİNMİDİR ORTAYA ÇIKSIN

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

herkese temiz eller şart

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Ganyancınsergos olabılırmı acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

