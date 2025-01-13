Simon Kjaer Futbolu Bıraktığını Açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan 35 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Simon Kajer, katıldığı bir televizyon programında futbolu 4 ay önce bıraktığını açıkladı.

Süper Lig'de 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Simon Kajer, futbolu bıraktığını duyurdu. Danimarka'da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kajer, futbolu 4 ay önce bıraktığını ve bu kararı açıklama gereği duymadığını söyledi.

Kjaer, sarı-lacivertli formayı 2 sezonda 88 kez giyerken, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

35 yaşındaki savunmacı, Danimarka Milli Takımı ile ise 132 maçta sahada yer aldı ve Christian Eriksen'in ardından milli formayı en çok giyen 2. oyuncu oldu. - İSTANBUL