Galatasaray-Atletico Madrid maçına doğru

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İspanya ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, sarı-kırmızılı takımın çok iyi futbolculara sahip olduğunu belirtti.

Diego Simeone ve oyunculardan Alexander Sörloth, maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları PSV maçına değinen Simeone, "Bütün maçlar aynı değildir. PSV, iyi bir anındaydı. Galatasaray, kendi evinde maç oynayacak. Çok iyi mücadele etmeliyiz. Zor bir maç olacak. Çok iyi oyuncuları var. Hızlı futbolculara sahipler. Orta sahadan oluşturulan ataklar önemli. Lucas Torreira gibi bir oyuncuya sahipler. Çok mücadeleci bir takım bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini aktaran Arjantinli teknik adam, "Beraberlik bizim işimize yaramaz. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız." dedi.

Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren 55 yaşındaki teknik adam, "Hava toplarında iyi. Gol pozisyonlarına girme noktasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan gol katkısı bekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Mevcut kadromuza güveniyoruz"

Simeone, kulübün yeni transferler için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Oyuncularına güvendiğini aktaran Arjantinli teknik adam, "Mevcut kadromuza güveniyoruz. Mevcut kadromuzla önümüzdeki maçlarda gerekeni yapacağız. Kulübümüz, yeni oyuncuların transferi için gerekli çalışmaları yapıyor. Biz de elimizdeki oyuncuları kullanacağız." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin zorluğuna değinen Simeone, "Daha fazlası her zaman yapılabilir. Şampiyonlar Ligi, çok büyük takımları içerisinde bulunduruyor. Hepsi de ilk 8'e girmek istiyor. Bu durum kolay değil. Her takım, kazanmaya çalışıyor. İlk 8'de yer almak kolay değil." değerlendirmesini yaptı.

Sörloth: "Bireysel performansımdan memnunum"

Son 4 resmi maçta 3 gol kaydetmesiyle ilgili konuşan Alexander Sörloth ise "Bu bir takım oyunu. Bireysel performansımdan memnunum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Daha fazla oynamak istiyorum." dedi.

Galatasaray ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan 30 yaşındaki santrfor, "İlk 8'de yer almak istiyoruz. Bu yüzden yarın alacağımız galibiyet çok önemli. Bir sonraki tura direkt yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Atletico Madrid'deki geleceğine değinen Sörloth, "Burada olmak istiyorum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico Madrid'de çok mutluyum. Burada devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de oynadığını hatırlatan Sörloth, "Stadyumlarda çok fazla ses çıkıyor. Taraftarlar, çok çılgın. İnsanlar futbola aşk duyuyor. Futbolu seven oyuncular, bu tarz deplasmanlarda oynamaktan mutluluk duyar. Burada oynamayı çok seviyorum. Atmosfer çok iyi. Maçı heyecanla bekliyorum. Galatasaray'ın çok etkileyici oyuncuları var. Sadece bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak." şeklinde görüş belirtti.

Norveçli santrfor, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Sörloth, performans olarak Erling Haaland'ı geride bıraktı." sözlerine karşılık, "Kendinizle ilgili böyle şeyler duymak güzel. Okan Buruk, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.