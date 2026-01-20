Haberler

Simeone'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth ile ilgili yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe taraftarlarını üzdü. Simeone, Sörloth'un transfer durumu hakkında konuşarak ''Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Aramızdan ayrılması gibi bir durum yok.'' ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Atletico Madrid'in Arjantinli teknik patronu Diego Simeone, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Simeone, ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili de konuştu.

''EN İSTİKRARLI, EN ÇALIŞKAN OYUNCU''

Sörloth ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden Simeone, "Bence Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Her maçta fırsatlar yakalıyor ve gol atsa da atmasa da ona bir şey söylemem çünkü bu pozisyondaki bir oyuncudan beklenen pozisyonlara girmesidir." dedi.

''ARAMIZDAN AYRILMASI GİBİ BİR DURUM YOK''

Basında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuşan Arjantinli hoca, ''Birçok oyuncum için birçok haber yazılıyor. Sörloth bana takımdan ayrılmak istediğini söylemedi. Takımın da böyle bir düşüncesi yok. Aramızdan ayrılması gibi bir durum yok.'' ifadelerini kullandı.

''BAZI TRANSFERLER GELECEK''

Atletico Madrid taraftarına müjdeli haberi veren Simeone, ''Çok kısa zaman içerisinde bazı transferler gelecek. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

İbrahim Çelik
