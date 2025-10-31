Haberler

Simav Kaymakamı, Voleybol Takımını Ağırladı

Simav Kaymakamı, Voleybol Takımını Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya il şampiyonu olan Simav Kaymakamlığı voleybol takımı, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nu ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Kaymakam Karaloğlu, takımın azimle mücadele ettiğini belirterek başarıların devamını diledi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, 3. Kamu Spor Oyunları'nda Kütahya il şampiyonu olan Simav Kaymakamlığı voleybol takımını makamında ağırladı.

Simav Kaymakamlığı voleybol takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda, gösterdiği üstün performansla turnuvayı namağlup tamamlayarak Kütahya il şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası, Simav Kaymakamlığı voleybol takımı Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Karaloğlu, takımı tebrik ederek bölge ve Türkiye şampiyonasında başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Karaloğlu, "Azimle, inançla ve takım ruhuyla sahada mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.