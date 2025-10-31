Simav Kaymakamı, Voleybol Takımını Ağırladı

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, 3. Kamu Spor Oyunları'nda Kütahya il şampiyonu olan Simav Kaymakamlığı voleybol takımını makamında ağırladı.

Simav Kaymakamlığı voleybol takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda, gösterdiği üstün performansla turnuvayı namağlup tamamlayarak Kütahya il şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası, Simav Kaymakamlığı voleybol takımı Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Karaloğlu, takımı tebrik ederek bölge ve Türkiye şampiyonasında başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Karaloğlu, "Azimle, inançla ve takım ruhuyla sahada mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - KÜTAHYA