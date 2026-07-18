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Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı

Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 1760 rakımlı Hürkuş Orman Parkı'ndaki Aksu Take Off'ta Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı yarışmalarda çeşitli klasmanlarda birinciler belirlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1760 rakımlı Hürkuş Orman Parkı'ndaki Aksu Take Off'ta (Uçuş Alanı) Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Simav Kaymakamlığı, Simav Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Simav Eynal Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, çeşitli illerden yaklaşık 50 sporcu katıldı.

Hürkuş Orman Parkı'ndaki Aksu Take Off'ta 5 klasmanda gerçekleştirilen yarışmalarda, verilen görevleri başarıyla yerine getiren yamaç paraşütü pilotları dereceye girdi.

Genel klasmanda Serdar Saçtı, kadınlar klasmanında Emine İnan, genç klasmanında Utku Berk Ersoy ve sport klasmanında Berkhan Bayraktar birinci oldu.

Kulüpler klasmanında ise Tokat Belediye Spor Kulübü birinciliği, Özgür Kanatlar Spor Kulübü ikinciliği, Çameli Belediye Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporcuların ödül törenine Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin, Simav Eynal Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Celal Akbulut ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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