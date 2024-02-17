Siltaş Yapı Pendikspor, Trabzonspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Trabzonspor'u Pendik Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek. Siltaş Yapı Pendikspor, ligdeki 25 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 26 puanla 18. sırada yer alıyor. Halil Akbunar ise cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.