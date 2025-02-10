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Siltaş Yapı Pendikspor, Samu Saiz'i Transfer Etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Samu Saiz'i Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Eyüpspor'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak Samu Saiz'i kadrosuna kattığını duyurdu. Saiz, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 16 maçta 3 gol atmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 34 yaşındaki Samu Saiz'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Samuel Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı." denildi.

ikas Eyüpspor'dan kiralanan hücum oyuncusu, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 16 maçta 3 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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