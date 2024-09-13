Üye Girişi
Haberler

Siltaş Yapı Pendikspor, Boluspor'u 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Boluspor'un tek golü penaltıdan Oğuz Kağan Güçtekin ile geldi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Serdar Osman Akarsu

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 64 Hakan Bilgiç), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson Nogueira Junior (Dk. 64 İshak Karaoğul), Paul Omo Mukairu (Dk. 85Anıl Koç), Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Daniel Avramovski (Dk. 90 İlhami Sıraçhan Nas), Fethi Özer, Valdmiro Lameira (Dk. 46 Eren Aydın)

Siltaş Yapı Pendikspor : Burak Öğür (Dk. 66 Erdem Canpolat), Sequeirra, Hasan Kılıç, İbrahim Akdağ (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Welinton, Berkay Sülüngöz, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erdem Çalık), Eze (Dk. 85 Jetmir Topalli), Sandro Lima

Goller: Dk. 81 (P) Oğuz Kağan Güçtekin ( Boluspor ), Dk. 44, 49 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 42 Berk Yıldız, Dk. 63 Daniel Avramovski, Dk. 90 Naby Youssouf Oulare ( Boluspor ), Dk. 88 Erdem Özgenç, Dk. 90 Welinton Silva (Siltaş Yapı Pendikspor )

Kırmızı kartlar: Dk. 90 Sequeirra (Siltaş Yapı Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor

Oğuz Kağan Güçtekin Pendikspor Trendyol Boluspor 3-sayfa Futbol Spor bolu

Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

Narin'in babası şüphelendiği ismi canlı yayında açık açık söyledi

 Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

Narin ile tutuklanan muhtar amcası aynı karede

 Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Alışveriş merkezinin tuvaletine girenler, korkunç manzarayla karşılaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hull City Sheffield maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hull City Sheffieldgolleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alev öldü mü, Alev neden öldü? Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? 4 rekatlık Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Yalı Çapkını Halis Ağa diziden ayrılıyor mu? Yarın ne kandili? 14 Eylül Cumartesi Mevlid Kandili mi? Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı? Hull City Sheffield United maçı CANLI izle! (HD) Hull City Sheffield United maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ramazan Atasoy kim? Ramazan Atasoy ne dedi, ne yazdı? Erden Timur dönüyor mu? Erden Timur, Galatasaray'a geri dönecek mi? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir (Ferit) diziden ayrılıyor mu? Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?
title