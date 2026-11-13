Silopispor Kadın FK, Horozkent SK'nın çıkmama kararıyla 3-0 hükmen kazanmayı bekliyor

Silopispor Kadın FK, Horozkent SK'nın çıkmama kararıyla 3-0 hükmen kazanmayı bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 8. haftasında Silopispor Kadın FK’nın 14 Kasım’da Horozkent SK ile oynayacağı maç, rakibin çıkmama kararı nedeniyle yapılmayacak. Silopispor, 3-0 hükmen kazanmayı bekliyor; taraftarlara stadyuma gelmelerine gerek olmadığı duyuruldu.
TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silopispor Kadın FK'nın Horozkent SK ile oynayacağı karşılaşma, rakip ekibin maça çıkmama kararı nedeniyle yapılmayacak.
Silopi ilçesini TFF Kadınlar 1. Ligi'nin 8. haftasında Silopispor Kadın FK, sahasında karşılaşacağı Denizli temsilcisi Horozkent SK maçını oynamadan kazanma ihtimali doğdu. 14 Kasımda oynanması planlanan müsabakayla ilgili Silopi Spor FK tarafından yapılan açıklamada, Horozkent SK'nın karşılaşmaya çıkmama kararı aldığı bildirildi. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, müsabakanın 3-0 hükmen Silopispor Kadın FK lehine sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca taraftarlara karşılaşma için stadyuma gelmelerine gerek olmadığı duyuruldu.