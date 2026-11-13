Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Silopispor Kadın FK, Horozkent SK'nın çıkmama kararıyla 3-0 hükmen kazanmayı bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopispor Kadın FK, Horozkent SK'nın çıkmama kararıyla 3-0 hükmen kazanmayı bekliyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 8. haftasında Silopispor Kadın FK’nın 14 Kasım’da Horozkent SK ile oynayacağı maç, rakibin çıkmama kararı nedeniyle yapılmayacak. Silopispor, 3-0 hükmen kazanmayı bekliyor; taraftarlara stadyuma gelmelerine gerek olmadığı duyuruldu.

TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silopispor Kadın FK'nın Horozkent SK ile oynayacağı karşılaşma, rakip ekibin maça çıkmama kararı nedeniyle yapılmayacak.

Silopi ilçesini TFF Kadınlar 1. Ligi'nin 8. haftasında Silopispor Kadın FK, sahasında karşılaşacağı Denizli temsilcisi Horozkent SK maçını oynamadan kazanma ihtimali doğdu. 14 Kasımda oynanması planlanan müsabakayla ilgili Silopi Spor FK tarafından yapılan açıklamada, Horozkent SK'nın karşılaşmaya çıkmama kararı aldığı bildirildi. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, müsabakanın 3-0 hükmen Silopispor Kadın FK lehine sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca taraftarlara karşılaşma için stadyuma gelmelerine gerek olmadığı duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 144 sitede yayınlandı.
Arızalı teknede 29 Ekim'den beri sürükleniyorlardı! 3 Papua Yeni Gineliyi Çinli balıkçılar kurtardı

29 Ekim'den beri denizde sürükleniyorlardı! İşte son halleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi

Kasap denetiminde mide bulandıran manzara
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası

Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Mert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti

Ünlü oyuncudan liderlere gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu43

Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Türkiye Kupası'nda beklenen gün geldi! Maç programı açıklandı

Dört büyükler de yarışacak! TFF beklenen programı açıkladı
Hindistan'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi öldü

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti