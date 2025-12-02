Silivrispor'da Yeni Başkan Murat Yıldız Göreve Başladı

3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Silivrispor'da 15 Kasım'da gerçekleştirilen seçimde başkan seçilen Murat Yıldız, görevi devralmasının ardından çalışmalarına hızlı şekilde başladı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret eden yeni başkan Murat Yıldız, iki ismi Silivrispor'un Bulvarspor'u konuk edeceği karşılaşmaya davet etti.

Silivrispor Başkanı Murat Yıldız, protokol ziyaretlerine Kaymakam Toğan ile başladı. Yıldız ve yönetim kurulu, sabah saatlerinde Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ı makamında ziyaret ederek yeni dönem ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yıldız ve yönetim kurulu daha sonra kendisi de eski bir Silivrispor futbolcusu olan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu da ziyaret etti. Silivrispor Acil Eylem Planı'nı hakkında Balcıoğlu'na bilgiler veren heyet, bugüne kadar verdiği destek ve bundan sonra yapacağı katkıları için de teşekkürlerini iletti.