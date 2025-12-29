Haberler

Silivrispor Kulübü avukatları, eski başkan Serdal Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu

Silivrispor'un eski başkanı Serdal Şahin'in kulübü toplamda 5,5 milyon TL borçlandırdığı, eski teknik direktör Özgür Ergün'ün de kulüpten alacakları için TFF'ye başvurduğu ortaya çıktı. Kulüp avukatları, yaşanan dolandırıcılık iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SİLİVRİSPOR'DA eski başkan Serdal Şahin'in kongreye 1 gün kala kulüp adına senet düzenleyerek kulübü kendisine tam 1,5 Milyon TL, yine kendi çevresinden bazı kişiler adına da toplamda 4 Milyon TL borçlandırdığı ve kulübü icraya verdiği ortaya çıktı. Ayrıca kongreye 1 gün kala sözleşmesini eski başkan Serdal Şahin ile karşılıklı fesheden ancak kongreden sonra 'istifa ettim' diye açıklama yapan eski teknik direktör Özgür Ergün de alacakları için TFF'ye başvurdu. Ergün'ün kulüpten 1,5 Milyon TL peşin, yıllık 2,5 Milyon TL toplamda ise 4 Milyon TL'ye imza attığı ve bunu talep ettiği öğrenildi. Silivrispor Kulübü avukatları, tüm bu sahte senet ve sahte fesihler nedeniyle 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kulüp Başkanı Murat Yıldız, "Silivrispor'un bir lirasını boşa harcamayacağız, kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Eski yönetimin istifa etmesi ve kulübü kongreye götürmeleri ne kadar haklıymış görüyorsunuz. Kendi kendilerine senet düzenleyerek kulübü kendilerine borçlandırmışlar. Şimdi de çok seviyoruz, aşığız dedikleri kulübü icraya veriyorlar. Daha önce dediğimiz gibi, herkesin hak ettiği alacakları, hak ettikleri ölçüde ödenmiştir, ödenmektedir. Ancak kimsenin Silivrispor'u arpalığa çevirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Tüm hukuki girişim ve itirazlarımızı hem Savcılık, hem ilgili İcra Mahkemeleri, hem de TFF nezdinde yapıyoruz" dedi.

