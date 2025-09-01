Silivrikapı Spor Köyü İnşaatında İncelemeler

Silivrikapı Spor Köyü İnşaatında İncelemeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Silivrikapı Spor Köyü inşaatında incelemelerde bulundu. Proje, modern spor sahaları ve sosyal tesislerle Fatihlilere hizmet verecek bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yapımı hızla devam eden Silivrikapı Spor Köyü inşaatında incelemelerde bulundu.

Fatih Belediyesinin açıklamasına göre modern spor sahalarından sosyal tesislere kadar geniş yelpazede hizmet sunacak proje, yalnızca sporculara değil, tüm Fatihlilere hitap edecek bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Ergün Turan, "Silivrikapı Spor Köyü; basketbol, voleybol ve futbol sahalarının yanı sıra yarı açık tenis alanları ve padel kortlarıyla donatılıyor. Geniş otoparkı, sosyal tesisleri ve hizmet binalarıyla sadece sporcuların değil, tüm halkımızın uğrak noktası olacak. Amacımız Fatih'i sporun marka ilçesi haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Projede spor sahalarının yanı sıra yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve çevre düzenlemeleri de yer alıyor. Tesis, gençlerden yaşlılara, amatörlerden profesyonellere her yaştan birey için kullanılabilir "yaşam köyü" niteliği kazanıyor.

Silivrikapı Spor Köyü aynı zamanda eğitim programları, yaz spor okulları ve turnuvalara da ev sahipliği yapacak.

Tarihi yarımadanın kültürel dokusuyla uyumlu yükselen Silivrikapı Spor Köyü, sporun yanı sıra sosyal buluşma alanı işlevi de üstlenecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede 'Gazze' çağrısı

Erdoğan liderlerin gözünün içine baka baka anlattı: Hiçbir izahı yok
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Ayrılığın ardında ihanet mi var? Hakan Sabancı iddialar sonrası sessizliğini bozdu

Ayrılığın ardında ihanet mi var? İddialar sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Cenaze sonrası isyan etti! Camideki giyim tarzına sert eleştiri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.