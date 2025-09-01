Silivrikapı Spor Köyü İnşaatında İncelemeler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yapımı hızla devam eden Silivrikapı Spor Köyü inşaatında incelemelerde bulundu.

Fatih Belediyesinin açıklamasına göre modern spor sahalarından sosyal tesislere kadar geniş yelpazede hizmet sunacak proje, yalnızca sporculara değil, tüm Fatihlilere hitap edecek bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Ergün Turan, "Silivrikapı Spor Köyü; basketbol, voleybol ve futbol sahalarının yanı sıra yarı açık tenis alanları ve padel kortlarıyla donatılıyor. Geniş otoparkı, sosyal tesisleri ve hizmet binalarıyla sadece sporcuların değil, tüm halkımızın uğrak noktası olacak. Amacımız Fatih'i sporun marka ilçesi haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Projede spor sahalarının yanı sıra yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve çevre düzenlemeleri de yer alıyor. Tesis, gençlerden yaşlılara, amatörlerden profesyonellere her yaştan birey için kullanılabilir "yaşam köyü" niteliği kazanıyor.

Silivrikapı Spor Köyü aynı zamanda eğitim programları, yaz spor okulları ve turnuvalara da ev sahipliği yapacak.

Tarihi yarımadanın kültürel dokusuyla uyumlu yükselen Silivrikapı Spor Köyü, sporun yanı sıra sosyal buluşma alanı işlevi de üstlenecek.