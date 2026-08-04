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Colo Colo, Dünya Kupası'nın Yıldızı Vozinha'yı Transfer Etti

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Şili ekibi Colo Colo, 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı sırtlayan 40 yaşındaki kaleci Vozinha ile sözleşme imzaladı. Turnuvadaki performansı ve sosyal medyadaki büyük takipçi artışıyla adından söz ettiren Vozinha, kariyerine Şili'de devam edecek.

Şili ekibi Colo Colo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla "adından söz ettiren" kaleci Vozinha'yı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki Vozinha'nın resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.

Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.

Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha, Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti.

Kaynak: AA
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