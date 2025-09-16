Haberler

Şili'de Antrenman Kazasında İtalyan Kayakçı Hayatını Kaybetti

25 yaşındaki İtalyan kayakçı Matteo Franzoso, Şili'de yaşanan bir antrenman kazasında beyin ödemi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayda, Franzoso'nun pistin yaklaşık yedi metre uzağındaki çite çarptığı belirtildi.

İtalya Kış Sporları Federasyonundan (FISI) yapılan açıklamada, Franzoso'nun pistin yaklaşık yedi metre uzağındaki çite çarptığı, ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan sporcunun beyin ödemi nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Aralık 2021'de ilk kez Dünya Kupası'nda yarışan İtalyan kayakçı, toplam 17 Dünya Kupası yarışına katılmıştı.

