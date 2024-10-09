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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor

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Geçtiğimiz haftalarda silahlı saldırıya uğrayan ve ayaklarından vurulan eski milli futbolcu Serhat Akın, Türkiye'den ayrılmaya karar verdi. Tedavisi süren ve 3. kez ameliyat masasına yatacak olan Akın, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğup büyüdüğü Almanya'ya yerleşecek.

Kısa bir süre önce yorumculuk yaptığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan eski milli futbolcu Serhat Akın, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

Uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralanan Serhat Akın, 2 operasyon geçirdi. Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu, tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle üçüncü kez ameliyat masasına yatacak. Akın, rehabilitasyon sürecinin sonunda ise Türkiye'den ayrılacak.

ALMANYA'YA YERLEŞECEK

Serhat Akın, iyileştikten sonra temelli olarak doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek. Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor ve Akın'ın çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor. Serhat'ın babası da silahlı saldırı sonrasında oğlundan Almanya'ya dönmesini ve yaşamını orada sürdürmesi istedi. Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan sonra yaşamına Almanya'da devam edecek.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski golcülerinden, futbol yorumcusu Serhat Akın, 26 Eylül'de saat 23.30 sıralarında sosyal medya platformunda yayınlanan spor programının ardından Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'a, 2'si sol, 1'i sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Saldırının ardından Akın, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya yönelik gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklananların saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletin de plakasını çalan bir suç kaydı bulunan O.D. (19), motosikleti kullanan O.M. (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T. (23), E.Ü. (26) ve M.A. (23) olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

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