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Sıla Kara, Uludağ FIS Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Sıla Kara, Uludağ FIS Kupası'nda 4 Madalya Kazandı
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Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi Sıla Kara, Uludağ FIS Kupası ve FIS Balkan Kupası'nda iki altın, iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencisi Sıla Kara, Türkiye Kayak Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Uludağ FIS kupası ve FIS Balkan Kupası'nda 4 madalya kazandı.

Uludağ Kayak Merkezinde Türkiye, Makedonya, Gürcistan, İran, Yunanistan, Slovakya, Türkmenistan, İsrail, İngiltere,Danimarka, Bosna Hersek, İsveç, Kırgızistan ve Slovenya'dan toplam 43 sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden ETÜ'nün Milli sporcusu Sıla Kara, iki altın ve iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Müsabakaların ardından Milli Sporcuyu tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Sıla bizim milli gururumuz. Hem ülkemizi hem de üniversitemizi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil ediyor. Çok yetenekli olmasının yanında çok çalışkan bir sporcu olduğunu biliyorum. Hal böyle olunca başarı kaçınılmaz oluyor. Ayrıca diğer sporcularımız Zerda Tımarlı, Bünyamin Çelik, Can Göydaş ve Mahmut Kazanç'ı da mücadelelerinden ötürü kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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