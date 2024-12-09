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Yaptıklarına dayanamayıp şikayet ettiler: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal'in Vitor Pereira'nın takımı Al-Shabab'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, verdiği kararlarla tartışmalara sebep olmuştu. Al Shabab yönetimi, Meler'i hakem komitesine şikayet etti.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Shabab ile Al-Hilal maçını yöneten Halil Umut Meler, karşılaşmada verdiği kararlarla Al-Shabab tarafının tepkisini çekmişti. 30 Kasım'da oynanan maçta Jorge Jesus'un ekibi Vitor Pereira'nın takımı Al Shabab'ı 2-1 mağlup etmişti. Bu maçın ardından Shabab'tan beklenmedik bir hamle geldi.

HAKEM KOMİTESİNE ŞİKAYET ETTİLER

Al Shabab yönetimi, Halil Umut Meler'i hakem komitesine şikayet etti. Şikayette Meler'in hatalarının komite tarafından doğrulandığına değinildi. Başvuru açıklaması şu şekilde;

"Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti"

"3 PUANIMIZ GİTTİ"

Öte yandan Al Shabab Başkan Yardımcısı Mohamed Al-Nasser, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada Halil Umut Meler'in verdiği kararlarla 3 puanlarını aldığını ifade etti. Al-Nasser, "Halil Umut Meler hangi kriterlere göre Al Hilal ile oynadığımız maça atandı? Suudi hakem komitesinin bu maçta hatalar olduğunu tespit etmesinin bize faydası yok. 3 puanımız gitti" açıklamasında bulundu.

PEREIRA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Al Hilal deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 yenmiş maçta da iki kırmızı kart çıkmıştı. Maç sonunda mağlup Al Shabab'ın teknik direktörü Pereira, Meler'i eleştirmişti. Pereira maç sonunda "Halil Umut Meler'in bize gösterdiği kırmızı kart yanlıştı. Maçın tüm gidişatını değiştirdi" demişti.

Yaptıklarına dayanamayıp şikayet ettiler: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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