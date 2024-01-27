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Siirt Üniversitesi Öğrencisi Atalay Aydemir Dünya Şampiyonu Oldu

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Siirt Üniversitesi (SÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük 3'üncü sınıf öğrencisi Atalay Aydemir, serbest stilde 125 kilogram, Grekoromen stilde ise 130 kilogram ile rakiplerini geride bırakarak iki ayrı dalda da Dünya Şampiyonu oldu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Siirt Üniversitesi (SÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük 3'üncü sınıf öğrencisi Atalay Aydemir, Dünya Şampiyonu oldu.

Atalay Aydemir, serbest stilde 125 kilogram, Grekoromen stilde ise 130 kilogram ile rakiplerini geride bırakarak iki ayrı dalda da Dünya Şampiyonu oldu. Öğrencinin başarısını tebrik eden Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Dünya Şampiyonu Atalay Aydemir ve Antrenörlük 3. sınıf öğrencisi güreş branşında Türkiye Şampiyonu olan ve Milli sporcu Alper Gülen'i tebrik etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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