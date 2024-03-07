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Siirt Üniversitesi Öğrencileri Taekwondo Şampiyonasında Derece Elde Etti

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Siirt Üniversitesi öğrencileri başarılı bir performans sergiledi. Siirt Üniversitesi öğrencileri Yusuf Can Çoktar ve Zilan Kızmaz, Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Erzurum Teknik Üniversitesinde yapılan Üniversitelerarası Taekwondo Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılan Siirt Üniversitesi öğrencileri derece elde etti.

Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) antrenörlük eğitimi bölümü 3. sınıf öğrencisi Yusuf Can Çoktar, 87 kilogram ile ile Türkiye 3'üncülüğü kazandı. Antrenörlük eğitimi 1. sınıf öğrencisi Zilan Kızmaz, Kocaeli Darıca'da düzenlenen 2024 Türkiye Boks Şampiyonasında kadınlar kategorisinde 63 kilogram ile Türkiye 3'üncüsü oldu.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, derece alan öğrencileri ve antrenör Tanju Özer'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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